«Ливерпуль» вылетел в Москву на матч со «Спартаком» (видео)

«Ливерпуль» отправился в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

После предыгровой тренировки, которая состоялась на базе клуба в Мелвуде, команда отправилась в аэропорт.

Главный тренер Юрген Клопп взял в Москву 21 игрока:

вратари: Лориус Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд;

защитники: Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Фланаган, Трент Александер-Арнольд;

полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо, Мохаммед Салах, Садьо Мане;

форварды: Дэниэл Старридж, Доминик Соланке.

Также в Москву вылетел 17-летний валлийский форвард Бен Вудберн, который сыграет за молодежный состав команды в матче Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, на 19:00 (мск) в отеле «Шератон Шереметьево» запланировано начало пресс-конференции с участием Клоппа и одного из игроков команды.

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча