«Ливерпуль» вылетел в Москву на матч со «Спартаком» (видео)
«Ливерпуль»
отправился в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
После предыгровой тренировки, которая состоялась на базе клуба в Мелвуде, команда отправилась в аэропорт.
Главный тренер Юрген Клопп взял в Москву 21 игрока:
вратари: Лориус Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд;
защитники: Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Фланаган, Трент Александер-Арнольд;
полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо, Мохаммед Салах, Садьо Мане;
форварды: Дэниэл Старридж, Доминик Соланке.
Destination: Russia ✈ pic.twitter.com/XwYHQhNwck— Liverpool FC (@LFC) 25 сентября 2017 г.
Также в Москву вылетел 17-летний валлийский форвард Бен Вудберн, который сыграет за молодежный состав команды в матче Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, на 19:00 (мск) в отеле «Шератон Шереметьево» запланировано начало пресс-конференции с участием Клоппа и одного из игроков команды.
Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча