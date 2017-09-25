Казахстанские боксер и тренер будут дисквалифицированы за драку с судьей

Боксер Рахат Маржикпаев и его тренер будут дисквалифицированы из-за драки, которую они устроили после поражения на Кубке Казахстанской федерации бокса. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Рефери поединка Амангельды Акшолаков 22 сентября в рамках боя 1/4 финала КФБ между Маржикпаевым и Аманом Казангаповым присудил победу второму. После чего тренер Маржикпаева спустился с ринга и нанес судье несколько ударов. На помощь тренеру пришел боксер, который также несколько раз ударил Акшолакова.

«Тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но подобные поступки не должны оставаться безнаказанными», - заявил Акшолаков.

Представитель КФБ Болат Абдрахманов сообщил, что будет проведено расследование, в рамках которого и спортсмен и тренер будут дисквалифицированы.

Маржикпаев является золотым медалистом чемпионата мира по боксу среди юношей до 66 кг.