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Игорь Есмантович: Капризов перешел в ЦСКА из-за недовольства условиями в Уфе

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах перехода нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

«Последние три года ЦСКА динамично развивается. Это все видят и понимают: мы три года подряд выигрываем регулярный чемпионат. Думаю, что Кирилл планирует пробовать свои силы в Северной Америке, поэтому именно ЦСКА по своему стилю игры позволит ему развиваться как игроку в нужном направлении. Все ваши коллеги и специалисты все-таки склонялись к тому, что мы хорошо двигаемся на площадке, обороняемся и очень близки по стилю к североамериканской лиге. 

Второе: существуют ещё моменты, касающиеся финансовых вопросов. Мы в формате переговоров понимали, что наш клуб готов улучшить условия игрока для того, чтобы он развивался. Вдобавок он изначально изъявил желание играть именно в Москве. 

В вопросе перехода Кирилла в наш клуб мы еще с вами не затронули олимпийский фактор, его попадание в национальную команду на Игры-2018. В Уфе он играл в тройке с кандидатами в зарубежную сборную. А здесь у него есть условия для развития и попадания в сборную уже целым и наигранным звеном. Это тоже плюс для Кирилла. Недовольство Кирилла условиями в Уфе и Олимпийские игры, наверное, сыграли основную роль при его переходе в ЦСКА», – цитирует Есмантовича «Бизнес Online»

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