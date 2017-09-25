Торнике Окриашвили: Боль после операции была жуткая - 4 дня не мог спать

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, полгода пропустивший из-за серьезной травмы и недавно вернувшийся в строй, рассказал, как проходила реабилитация.

- Это была первая серьезная травма в твоей карьере?

- Да, первая. До этого повреждения, конечно, случались, но не слишком серьезные, больше двух недель я никогда раньше не пропускал.

- Как проходили твое лечение и реабилитация?

13 марта (в игре с «Локомотивом» - прим. ред.) я получил травму, 15-го уже улетел в Германию, а 16-го мне сделали операцию. Несколько дней провел в клинике. Боль после операции была жуткая – 4 дня не мог спать, никакие обезболивающие средства не помогали. Потом вернулся в Краснодар и начал заниматься по реабилитационной программе с нашим доктором Александром Яценко. Первый месяц вручную сгибали-разгибали колено, чтобы его разработать, потом потихоньку стал работать на специальном тренажере и крутить «велосипед». Ну и через несколько месяцев уже начал заниматься на поле. Сначала по индивидуальной программе, а в августе работал уже в общей группе, но с ограничениями. Почти пять с половиной месяцев у меня каждый день было по два занятия, работал по 3-4 часа. Трудно приходилось, но я понимал, что если хочу вернуться, нужно терпеть. И вот с начала сентября уже тренируюсь в полную силу. Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит.

- Какой период был для тебя самым трудным?

- Первые два месяца было очень тяжело, я не мог нормально ходить, не мог сам купаться… Но семья была со мной, поддерживала меня, помогала во всем.