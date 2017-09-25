Валерий Газзаев: Сборной не хватает опыта Березуцких, Игнашевича и Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что состав сборной России могли бы усилить братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Артем Дзюба.

«Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказался от услуг братьев Березуцких и Игнашевича. В среднюю линию атаки приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Я бы не отказался от услуг Дзюбы в сборной. В целом, эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира», - поделился с «Р-Спорт» Газзаев.

Так же Газзаев отметил, что футболисты «вряд ли откажутся от домашнего чемпионата мира» даже если они сами отказались от выступлений за сборную.

В понедельник был объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).