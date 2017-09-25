«Барыс» – СКА. Шестеркин – в воротах, Барабанов сыграет в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыс».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Алексей Мельничук.
Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;
Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Каблуков - Кетов, Мальцев.
Напомним, матч пройдет 25 сентября в Астане и начнется в 16:30.
Матч
Место и дата
25 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
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