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«Барыс» – СКА. Шестеркин – в воротах, Барабанов сыграет в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыс».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Алексей Мельничук.

Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;

Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Каблуков - Кетов, Мальцев.

Напомним, матч пройдет 25 сентября в Астане и начнется в 16:30.

Матч

Барыс - СКА

Место и дата

25 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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