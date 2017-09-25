Дмитрий Шляхтин: Вопрос бюджета «Лады» с отставкой Меркушкина не подвиснет

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает, что отставка Николая Меркушкина с поста губернатора региона не отразится на финансировании «Лады».

Напомним, сегодня президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. В августе Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом «Лады» заявил, что бюджет клуба будет увеличен на 50 миллионов рублей, а вопросы финансирования команды он берет под личный контроль.

«Что касается «Лады», то не думаю, что вопрос бюджета подвиснет. Все процессы технического плана идут дальше. А это - технический вопрос. Волноваться по «Ладе» не стоит», - сказал Шляхтин.