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Дмитрий Шляхтин: Вопрос бюджета «Лады» с отставкой Меркушкина не подвиснет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает, что отставка Николая Меркушкина с поста  губернатора региона не отразится на финансировании «Лады».

Напомним, сегодня президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. В августе Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом «Лады» заявил, что бюджет клуба будет увеличен на 50 миллионов рублей, а вопросы финансирования команды он берет под личный контроль.

«Что касается «Лады», то не думаю, что вопрос бюджета  подвиснет. Все процессы технического плана идут дальше. А это - технический вопрос. Волноваться по «Ладе» не стоит», - сказал Шляхтин.

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