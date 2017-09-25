«Зенит» – «Реал Сосьедад». Вела, Гуриди, Карлос и Иньиго Мартинес не сыграют в матче
Источник: ФК «Реал Сосьедад»Комментарии
«Реал Сосьедад» назвал футболистов, которые отправятся в Петербург на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».
Вратари: Рулли, Рамирез, Зубиоре;
Защитники: Одриозола, Ариц, Навас, Ллорьенте, Де Ла Белла, Родригес;
Полузащитники: Прието, Пардо, Зубельдия, Илльяраменди, Сурутуса, Каналес;
Нападающие: Янузай, Хуанми, Агирретче, Баутиста, Виллиан Хосе, Оярзабаль.
Напомним, встреча пройдет 28 сентября в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. В первом туре зенитовцы обыграли «Вардар» (5:0), испанский клуб победил «Русенборг» (4:0).
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