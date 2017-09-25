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Евгения Медведева заявила, что совершенствует исполнение своих прыжков

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева намерена продолжить работу над улучшением техники прыжков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я старалась делать все прыжки с двумя руками наверх. Неделю после Сочи катала на тренировках программы как на прокатах – с одной рукой. Но однажды подумала: «А почему бы и не с двумя руками?» и начала так прыгать. Буду продолжать работать», - поделилась Медведева.

17-летняя фигуристка заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе с 21 по 23 сентября. Медведева является мировой рекордсменкой по сумме короткой и произвольной программ.

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