Александр Жуков: Нет оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что нет оснований предполагать, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане не состоятся из-за напряженности на Корейском полуострове.

«Никаких оснований предполагать, что Олимпиада - 2018 не состоится, нет. Я вернулся из Лимы, и там на сессии МОК никто вопрос так не ставил», - цитирует Жукова «Р-Спорт».

Напомним, что ранее глава НОК Австрии Карл Штосс заявил, что австрийские спортсмены не поедут на предстоящую Олимпиаду в случае активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы. Министр спорта Франции Лора Флессель выступила с тем же заявлением, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.