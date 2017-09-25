Александр Жуков: Нет оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что нет оснований предполагать, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане не состоятся из-за напряженности на Корейском полуострове.
«Никаких оснований предполагать, что Олимпиада - 2018 не состоится, нет. Я вернулся из Лимы, и там на сессии МОК никто вопрос так не ставил», - цитирует Жукова «Р-Спорт».
Напомним, что ранее глава НОК Австрии Карл Штосс заявил, что австрийские спортсмены не поедут на предстоящую Олимпиаду в случае активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы. Министр спорта Франции Лора Флессель выступила с тем же заявлением, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.
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