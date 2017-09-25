Ученые разработали фитнес-браслет, где вместо батареи гибкий ионистор
В будущем батарею в браслетах заменят гибкие ионисторы.
Новый метод их использования придумали британские ученые.
Ионисторы — это особый вид конденсатора, который иногда
используют вместо классических литий-ионных батарей. Главное его преимущество —
хранение энергии: у ионисторов больше емкость, быстрее передача энергии и
дольше держится заряд. Главной проблемой использования ионисторов в небольших
устройствах была доставка ионов внутри элементов.
Ученые Кембриджского университета и Лондонского университета
королевы Марии смогли решить эти проблемы с помощью полимеров, которые содержат
ионы. Исследователи переплели их с проводящим материалом ионистора, так чтобы
они всегда находились в контакте и вынуждали ионы постоянно находиться в
непосредственной близости от областей, где передача энергии снижается.
Новый материал также долго не теряет эффективность при
повторной зарядке и разрядке. После трех тысяч циклов ионистор сохранил 97,5%
своей первоначальной емкости. Причем, после тысячи сгибаний и разгибаний,
материал сохранил 99% своей емкости.