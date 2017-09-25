Ученые разработали фитнес-браслет, где вместо батареи гибкий ионистор

В будущем батарею в браслетах заменят гибкие ионисторы. Новый метод их использования придумали британские ученые.



Ионисторы — это особый вид конденсатора, который иногда используют вместо классических литий-ионных батарей. Главное его преимущество — хранение энергии: у ионисторов больше емкость, быстрее передача энергии и дольше держится заряд. Главной проблемой использования ионисторов в небольших устройствах была доставка ионов внутри элементов.

Ученые Кембриджского университета и Лондонского университета королевы Марии смогли решить эти проблемы с помощью полимеров, которые содержат ионы. Исследователи переплели их с проводящим материалом ионистора, так чтобы они всегда находились в контакте и вынуждали ионы постоянно находиться в непосредственной близости от областей, где передача энергии снижается.

Новый материал также долго не теряет эффективность при повторной зарядке и разрядке. После трех тысяч циклов ионистор сохранил 97,5% своей первоначальной емкости. Причем, после тысячи сгибаний и разгибаний, материал сохранил 99% своей емкости.