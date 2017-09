Virtus.pro примет участие в All-Star Weekend Manila 2017

Virtus.pro получила приглашение на турнир All-Star Weekend Manila 2017.

В соревнованиях примут участие четыре приглашенных коллектива.

VirtusPro, Tobiwan & Merlini will make their way to Manila for the All-Star Weekend. Many more coming soon. Tickets: https://t.co/eas8eRFGgM pic.twitter.com/gqYgUQ46w0