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Кальеха возглавил «Вильярреал»

Источник:  ФК «Вильярреал»Комментарии

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Хавьер Кальеха, сообщает официальный сайт клуба.

39-летний испанец пришел в клуб шесть лет назад и возглавил кадетскую команду «Вильярреала». 1 июля 2017 года Кальеха был назначен главным тренером второй команды, которая после шести туров сегунды B не потерпела ни одного поражения.

В качестве игрока Кальеха выступал за «Вильярреал» с 1999 по 2006 годы и в сезоне 2005/2006 дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, что остается лучшим результатом команды в еврокубках.

Также Кальеха играл в «Альмерии», «Малаге» и «Осасуне». В 2012 году он завершил игровую карьеру.

Напомним, ранее в понедельник «Вильярреал» объявил об отставке Франа Эскрибы.

После шести туров «Вильярреал» набрал семь очков и занимает 14-е место.

Дебют Кальехи на посту главного тренера команды состоится 28 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» (Тель-Авив) на стадионе «Нетанья».

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