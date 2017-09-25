На севере Москвы злоумышленники отняли у восьмиклассника значок «Спартака» и телефон

В московском районе Ховрино трое неизвестных ограбили школьника, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в службу «02» поступила информация об ограблении 14-летнего жителя столицы, ученика 8-го класса. «По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба «Спартак», вырвали из рук телефон Samsung и скрылись», - сказал источник.

Мальчик сообщил приметы злоумышленников. По его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск.