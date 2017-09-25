Исследователи доказали эффективность кетодиеты

Американские ученые установили, что кетодиета благотворно сказывается на продолжительности жизни.



Особенность кетодиеты состоит в том, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Группа ученых из университета Калифорнии в Дэвисе (США) наблюдла за жизнью нескольких групп мышей, которых биологи посадили на разные версии кетодиеты.

Эти наблюдения показали, что кетоновая диета во всех ее вариациях действительно улучшает работу мозга в пожилые годы. Мыши, питавшиеся подобным образом, гораздо лучше и быстрее запоминали положение выхода из лабиринта и решали другие задачи, связанные с сообразительностью и памятью, чем их сородичи на обычной или просто жирной диете.

Вдобавок кетодиета заметно снижала вероятность умереть в средние годы жизни, но при этом не повышала максимальную продолжительность жизни.