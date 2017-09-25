Исследователи доказали эффективность кетодиеты
Американские ученые установили, что кетодиета благотворно
сказывается на продолжительности жизни.
Особенность кетодиеты состоит в том, что основную часть
калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена
заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты
и кетоны в качестве основного источника энергии.
Группа ученых из университета Калифорнии в Дэвисе (США)
наблюдла за жизнью нескольких групп мышей, которых биологи посадили на разные
версии кетодиеты.
Эти наблюдения показали, что кетоновая диета во всех ее
вариациях действительно улучшает работу мозга в пожилые годы. Мыши, питавшиеся
подобным образом, гораздо лучше и быстрее запоминали положение выхода из
лабиринта и решали другие задачи, связанные с сообразительностью и памятью, чем
их сородичи на обычной или просто жирной диете.
Вдобавок кетодиета заметно снижала вероятность умереть в
средние годы жизни, но при этом не повышала максимальную продолжительность
жизни.