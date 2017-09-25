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Волейболистки сборной России переиграли Болгарию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Грузии и Азербайджане чемпионате Европы по волейболу женская сборная России переиграла команду Болгарии.

Встреча группы С прошла в Баку (Азербайджан), завершилась со счетом 3-2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13) в пользу российской сборной.

Напомним, что в первых двух матчах россиянки переиграли сборные Украины и Турции. Таким образом, российская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

Отметим, что победители групп выходят в 1/4 финала, а вторые и третьи команды будут играть на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит с 22 сентября по 1 октября.

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