Просмотр инстаграмов фитнес-моделей оказался вреден для здоровья
Многие из тех, кто стремится улучшить свою физическую форму,
подписываются на инстаграмы фитнес-моделей. Ученые из Австралии считают, что
это вредно для самооценки.
Исследователи установили, что если более 30 минут в день
просматривать фитнес-аккаунты в инстраграме или аккаунты моделей, то это
негативно повлияет на вашу самооценку.
В исследовании ученых из Университета Нового Южного Уэльса и
Университета Маккуори приняли участие 350 женщин в возрасте от 18 в 25 лет.
Исследователи утверждают, что женщины, которые много времени уделяют инстаграму
(именно фотографиям из спортзала или фотографиям моделей), более недовольны
своим телом, чем те, кто этого не делает.
Таким образом, фотографии моделей и снимки из спортзала
могут спровоцировать снижение самооценки а также развитие комплексов, связанных
с собственным телом.Ученые утверждают, что недовольство своим телом
впоследствии может привести к депрессии и перееданию.