Просмотр инстаграмов фитнес-моделей оказался вреден для здоровья

Многие из тех, кто стремится улучшить свою физическую форму, подписываются на инстаграмы фитнес-моделей. Ученые из Австралии считают, что это вредно для самооценки.



Исследователи установили, что если более 30 минут в день просматривать фитнес-аккаунты в инстраграме или аккаунты моделей, то это негативно повлияет на вашу самооценку.

В исследовании ученых из Университета Нового Южного Уэльса и Университета Маккуори приняли участие 350 женщин в возрасте от 18 в 25 лет. Исследователи утверждают, что женщины, которые много времени уделяют инстаграму (именно фотографиям из спортзала или фотографиям моделей), более недовольны своим телом, чем те, кто этого не делает.

Таким образом, фотографии моделей и снимки из спортзала могут спровоцировать снижение самооценки а также развитие комплексов, связанных с собственным телом.Ученые утверждают, что недовольство своим телом впоследствии может привести к депрессии и перееданию.