Александр Бубнов: «Амкар» прогрессирует быстрее, чем «СКА-Хабаровск»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».
- Единственная пара, в которой встречаются команды, вышедшие в 1/8 финала кубкового турнира. И те, и другие в последнее время прибавляют, но «Амкар» прогрессирует быстрее, к тому же принимает соперника в Перми. Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени.
Матч
Амкар - СКА-Хабаровск - 0:01-й тайм
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Конде, Зайцев, Занев, Милькович, G. Jikia, Баланович, Комолов, Гол
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Эдиев, Пуцко, Савичев, Габулов, Дедечко, Димидко, Карасёв, Корян, Маркович
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция