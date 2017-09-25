Александр Бубнов: «Амкар» прогрессирует быстрее, чем «СКА-Хабаровск»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».

- Единственная пара, в которой встречаются команды, вышедшие в 1/8 финала кубкового турнира. И те, и другие в последнее время прибавляют, но «Амкар» прогрессирует быстрее, к тому же принимает соперника в Перми. Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени.