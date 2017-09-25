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Александр Бубнов: «Амкар» прогрессирует быстрее, чем «СКА-Хабаровск»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».

- Единственная пара, в которой встречаются команды, вышедшие в 1/8 финала кубкового турнира. И те, и другие в последнее время прибавляют, но «Амкар» прогрессирует быстрее, к тому же принимает соперника в Перми. Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени.

Матч

Амкар - СКА-Хабаровск - 0:0

1-й тайм

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Конде, Зайцев, Занев, Милькович, G. Jikia, Баланович, Комолов, Гол

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Эдиев, Пуцко, Савичев, Габулов, Дедечко, Димидко, Карасёв, Корян, Маркович

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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