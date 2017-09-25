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«Ландскрона»: «Краснодар» урезал выездную квоту без предупреждения

Источник:  ЛандскронаКомментарии

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» разместило на своем сайте заявление по поводу инцидента на гостевом матче 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0).

- На матче с «Краснодаром» выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, «не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого». В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор, - говорится в сообщении.

Напомним, по ходу второго тайма фанаты сине-бело-голубых покинули гостевой сектор на стадионе «Краснодара». Также болельщики гостей жгли на своих местах дымовые шашки. 

Гендиректор краснодарского клуба Владимир Хашиг заявлял, что изначально болельщикам «Зенита» выделили 3300 мест. По словам Хашига, позже петербургский клуб сообщил, что на игру приедет не больше тысячи зенитовских болельщиков, и квота была урезана.

Матч завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. 

Теперь чемпионство еще ближе: «Зенит» раздавил главного преследователя (видео)

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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