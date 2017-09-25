«Ландскрона»: «Краснодар» урезал выездную квоту без предупреждения

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» разместило на своем сайте заявление по поводу инцидента на гостевом матче 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0).

- На матче с «Краснодаром» выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, «не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого». В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор, - говорится в сообщении.

Напомним, по ходу второго тайма фанаты сине-бело-голубых покинули гостевой сектор на стадионе «Краснодара». Также болельщики гостей жгли на своих местах дымовые шашки.

Гендиректор краснодарского клуба Владимир Хашиг заявлял, что изначально болельщикам «Зенита» выделили 3300 мест. По словам Хашига, позже петербургский клуб сообщил, что на игру приедет не больше тысячи зенитовских болельщиков, и квота была урезана.

Матч завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

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