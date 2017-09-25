Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар0 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 0Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рамстедт и «Слован» расторгли контракт по обоюдному согласию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финский нападающий Теему Рамстедт и ХК «Слован» расторгли контракт спустя два месяца после его подписания.

29-летний хоккеист в своем Twitter подтвердил расторжение контракта, которое подписал первого августа.

«Мы решили по взаимному согласию сторон расторгнуть контракт. Я благодарен клубу и болельщикам», - сообщил Рамстедт.

Напомним, что нападающий провел за «Слован» два матча и не набрал ни одного очка. Ранее Рамстедт выступал в КХЛ за хабаровский «Амур» и петербургский СКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. ЦСКА примет «Слован», «Спартак» сыграет с «Амуром» и другие матчи. LIVEРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.Александр Евсеенков: Сделаем все, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛЗащитник «Северстали» Александр Евсеенков на встрече с работниками Череповецкого металлургического комбината ответил на вопрос о настрое команды в связи с предстоящим сокращением КХЛ.Дмитрий Шляхтин: Вопрос бюджета «Лады» с отставкой Меркушкина не подвиснетМинистр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает, что отставка Николая Меркушкина с поста губернатора региона не отразится на финансировании «Лады».«Барыс» – СКА. Шестеркин – в воротах, Барабанов сыграет в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыс».Игорь Есмантович: Капризов перешел в ЦСКА из-за недовольства условиями в УфеПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах перехода нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.
Теннис
Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухане
Хоккей
Сборная России по хоккею начнет ОИ-2018 матчем со Словакией
Футбол
Кальеха возглавил «Вильярреал»
Футбол
ФК «Краснодар»: Нам непонятна реакция фанатов «Зенита»
все новости
Слован
Слованкалендарьстатистика
Теему Рамстедт
Теему Рамстедтвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости