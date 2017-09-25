Рамстедт и «Слован» расторгли контракт по обоюдному согласию

Финский нападающий Теему Рамстедт и ХК «Слован» расторгли контракт спустя два месяца после его подписания.

29-летний хоккеист в своем Twitter подтвердил расторжение контракта, которое подписал первого августа.

We have mutually decided to part ways with @hcslovanba. Thanks to organisation, team and fans. Good luck for the rest of the season! #KHL pic.twitter.com/FFNjlTDo3b — Teemu Ramstedt (@teemuramstedt) 25 сентября 2017 г.

«Мы решили по взаимному согласию сторон расторгнуть контракт. Я благодарен клубу и болельщикам», - сообщил Рамстедт.

Напомним, что нападающий провел за «Слован» два матча и не набрал ни одного очка. Ранее Рамстедт выступал в КХЛ за хабаровский «Амур» и петербургский СКА.