Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухане
19-я ракетка мира Анастасия
Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане.
26-летняя российская теннисистка в первом круге потерпела поражение от Ализе
Корне из Франции, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 2:6, 3:6.
Отметим, что французская теннисистка впервые в карьере победила Павлюченкову. В шести предыдущих матчах победа неизменно доставалась представительнице России.
В нынешнем сезоне Павлюченкова уверенно переиграла Корне на турнире в Торонто (6:0, 6:1).
Отметим, что на прошлой неделе Павлюченкова дошла до финала турнира в Токио, после чего вернулась в топ-20 мирового рейтинга.
Добавим, что следующей соперницей Корне станет Светлана Кузнецова, которая была освобождена от первого круга.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд
2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Ализе Корне (Франция)
– Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2