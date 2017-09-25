Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухане

19-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы на турнире WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане. 26-летняя российская теннисистка в первом круге потерпела поражение от Ализе Корне из Франции, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 2:6, 3:6.

Отметим, что французская теннисистка впервые в карьере победила Павлюченкову. В шести предыдущих матчах победа неизменно доставалась представительнице России.

В нынешнем сезоне Павлюченкова уверенно переиграла Корне на турнире в Торонто (6:0, 6:1).

Отметим, что на прошлой неделе Павлюченкова дошла до финала турнира в Токио, после чего вернулась в топ-20 мирового рейтинга.

Добавим, что следующей соперницей Корне станет Светлана Кузнецова, которая была освобождена от первого круга.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Ализе Корне (Франция) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2