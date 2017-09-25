Александр Бубнов: «Ахмату» кровь из носу нужно обыгрывать «Рубин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Рубином».

- «Ахмат» потерял слишком много очков, ситуация для Олега Кононова складывается тревожная. Хозяевам кровь из носу нужно обыгрывать «Рубин», у которого сейчас также не всё гладко. При этом ставлю на «Ахмат» только потому, что матч состоится в Грозном. Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени.