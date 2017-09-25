«Амкар» - «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «СКА-Хабаровск», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Прокоьфьев, Баланович, Сиваков, Комолов, Белоруков.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Бодул, Шаваев, Идову, Гащенков, Костюков, Эззатоллахи, Салугин, Рязанцев, Чухланцев.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Баляйкин, Гришко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Калинский, Федотов, Барбароб, Христов.
Игра начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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