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Александр Кокорин: Рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные на меня ожидания

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой вызов в сборную России на товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном.

«Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира», – приводит ТАСС слова Кокорина.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил 26-летнего форварда в состав команды впервые с ноября 2016 года.

В нынешнем сезоне на счету Кокорина семь голов в 11 матчах премьер-лиги и пять голов в пяти матчах Лиги Европы.

Напомним, матч с Южной Кореей пройдет 7 октября на «Арене ЦСКА» в Москве, а матч с Ираном – 10 октября на «Казань Арене» в Казани.

Сбор команды начнется 2 октября в Новогорске.

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