Александр Кокорин: Рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные на меня ожидания
Форвард «Зенита»
Александр Кокорин прокомментировал свой вызов в сборную России на товарищеские
матчи с Южной Кореей и Ираном.
«Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира», – приводит ТАСС слова Кокорина.
Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил 26-летнего форварда в состав команды впервые с ноября 2016 года.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина семь голов в 11 матчах премьер-лиги и пять голов в пяти матчах Лиги Европы.
Напомним, матч с Южной Кореей пройдет 7 октября на «Арене ЦСКА» в Москве, а матч с Ираном – 10 октября на «Казань Арене» в Казани.
Сбор команды начнется 2 октября в Новогорске.