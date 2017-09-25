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Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенант

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная победительница чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладатель золотой медали ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков досрочно получили звания старший лейтенант.

«21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о досрочном присвоении званий старший лейтенант Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову», - сообщает ТАСС.

Напомним, что Ласицкене и Шубенков завоевали золотые медали в своих дисциплинах в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Спортсмены выступали под нейтральным флагом.

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