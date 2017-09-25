Главгосэкспертиза: В утвержденном варианте проекта стадиона на Крестовском ничто не мешало выкатывать поле

Необходимость потратить средства на перенос пресс-центра стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге может быть вызвана изменениями, которые заказчики вносили в проект уже после его утверждения Главгосэкспертизой.

Такое заявление сделал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в ходе общения с журналистами в рамках проведения VI Российского инвестиционно-строительного форума на площадке ВДНХ.



Отвечая на вопрос «Советского спорта», Игорь Манылов отметил, что эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проекта строительства этого объекта, так как предложенные в нем конструктивные и объемно-планировочные решения соответствовали техническим нормам и регламентам. «Согласно проектной документации запроектированные сооружения не должны были помешать полноценному функционированию стадиона. Проблемы могли возникнуть на стадии реализации проекта», - пояснил Игорь Манылов. - «Безусловно, если к нам поступит откорректированная проектная документация, мы ее рассмотрим, но было бы некорректным утверждать, что в одобренном Главгосэкспертизой проекте имели место неправильно принятые решения. Мы полностью исключаем такую возможность», - добавил начальник Главгосэкспертизы России. При этом решение о необходимости пройти повторную экспертизу, заметил он, должен принимать заказчик строительства.

Замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров поддержал слова начальника Главгосэкспертизы, пояснив, что отслеживание изменений, которые заказчик строительства решил внести в проект, не является вопросом экспертизы как института. Рассмотрение проекта осуществляется только при его заходе на экспертизу.

Напомним, что ранее «Советский спорт» сообщал, что на стадионе на Крестовском острове необходимо снести здание пресс-центра, так как оно мешает выкатывать поле, и на такую доработку стадиона необходимо потратить еще около 400 миллионов рублей.

Игорь Манылов также прокомментировал готовность остальных стадионов к ЧМ-2018:

«Основная работа Главгосэкспертизы России, связанная с рассмотрением проектно-сметной документации по объектам, возводимым к чемпионату мира по футболу, уже завершена, но необходимая корректировка еще идет, эксперты работают», - сообщил Игорь Манылов.

Кроме того, по прогнозам Минстроя России после завершения чемпионата мира по футболу спада строительства спортивных сооружений в стране не произойдет. «Инфраструктурно стройка по объектам к ЧМ-2018 идет только в десяти городах России, но, если посмотреть на карту страны, мы увидим, что городов у нас гораздо больше, и их нужно подтягивать, необходимо строить новые спортивные объекты. Сегодня мы смело можем говорить о том, что Россия заслужила себе футбол. Соответственно, по нашему мнению, проведение в нашей стране, на современных, комфортабельных, не побоюсь этого слова, лучших спортивных площадках мероприятия, имеющего международный статус, должно послужить серьезным стимулом к тому, чтобы наши пацаны стали играть в футбол. Так что, конечно, будем строить», - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров.



