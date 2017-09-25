Звонарева победила Бегу в первом круге турнира в Ташкенте
Бывшая вторая ракетка
мира Вера Звонарева, возобновившая карьеру после двухлетнего перерыва и
рождения ребенка, с победы стартовала на турнире WTA Tashkent Open в Ташкенте. В первом круге Звонарева, занимающая
308-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение 54-й
ракетке мира Ирине-Камелии Бегу из Румынии. Счет матча – 6:2, 2:6, 6:4.
Во втором круге Звонарева, пробившаяся в основную сетку из квалификации, сыграет с Полин Парментье из Франции, которая замыкает первую сотню мирового рейтинга.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Вера Звонарева
(Россия, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 6:2,
2:6, 6:4
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