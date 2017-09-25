Звонарева победила Бегу в первом круге турнира в Ташкенте

Бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева, возобновившая карьеру после двухлетнего перерыва и рождения ребенка, с победы стартовала на турнире WTA Tashkent Open в Ташкенте. В первом круге Звонарева, занимающая 308-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение 54-й ракетке мира Ирине-Камелии Бегу из Румынии. Счет матча – 6:2, 2:6, 6:4.

Во втором круге Звонарева, пробившаяся в основную сетку из квалификации, сыграет с Полин Парментье из Франции, которая замыкает первую сотню мирового рейтинга.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Вера Звонарева (Россия, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 6:2, 2:6, 6:4