Енджейчик не стала исключать бой с Шевченко

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джоанна Енджейчик может перейти в более тяжелую категорию.

В связи с чем польской спортсменке был задан вопрос по поводу возможной встречи с Валентиной Шевченко, которая побеждала Енджейчик трижды в поединках по правилам муай-тай.

«У меня очень хорошие взаимоотношения с Валентиной. Не буду утверждать, что хочу с ней драться, но посмотрим, как все сложится», - заявила Еджейчик The MMA Hour.

Напомним, что Енджейчик является действующей чемпионкой UFC в минимальном весе. Шевченко расположилась на втором месте рейтинга UFC в женском легчайшем весе.