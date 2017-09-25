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Енджейчик не стала исключать бой с Шевченко

Источник:  MMA FightingКомментарии

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джоанна Енджейчик может перейти в более тяжелую категорию.

В связи с чем польской спортсменке был задан вопрос по поводу возможной встречи с Валентиной Шевченко, которая побеждала Енджейчик трижды в поединках по правилам муай-тай.

«У меня очень хорошие взаимоотношения с Валентиной. Не буду утверждать, что хочу с ней драться, но посмотрим, как все сложится», - заявила Еджейчик The MMA Hour.

Напомним, что Енджейчик является действующей чемпионкой UFC в минимальном весе. Шевченко расположилась на втором месте рейтинга UFC в женском легчайшем весе.

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