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Стоффель Вандорн: Нынешний сезон сделал меня сильнее и поможет в будущем

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн высказался о том, как складывается для него первый полноценный сезон в Формуле-1.

«Впервые в своей карьере я столкнулся с трудностями, – приводит Motorsport.com слова Вандорна. – Во всех молодежных сериях, в которых я соревновался, я как правило все время выигрывал. Конечно, время от времени случаются сложные гонки. Но я никогда не испытывал недостатка в конкурентоспособности, чтобы бороться за какие-либо результаты.

В некотором смысле это сделало меня сильнее, я смог сосредоточиться на деталях. Как и работа с Фернандо (Алонсо) – все это подготовило меня гораздо лучше. Это не та ситуация, в которой я хочу быть, но когда придет время и мы будем достаточно конкурентоспособны, все это мне поможет».

Напомним, 25-летний бельгиец дебютировал в Формуле-1 в прошлом сезоне, когда заменил испанца Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна и финишировал на десятом месте.

В нынешнем сезоне он стал призовым пилотом британской команды. После 14 этапов чемпионата Вандорн набрал семь очков и занимает 17-е место в личном зачете.

Добавим, что предыдущий этап Гран-при Сингапура Вандорн завершил на седьмом месте, что является лучшим результатом гонщика в Формуле-1.

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