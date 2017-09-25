Президент «Ювентуса» отстранен от футбола на один год

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации при продаже билетов.

По информации Football Italia, клуб будет оштрафован на 300 тысяч евро. Данное решение вынес суд Федерации футбола Италии.

Аньелли обвинен в нарушении двух статей кодекса FIGC – связи со спекулянтами и махинации при продаже билетов.

Ранее прокуратура суда Федерации футбола Италии требовала отстранить президента «Ювентуса» на два с половиной года. А также обязать туринский клуб провести два матча без болельщиков.