Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Ювентуса» отстранен от футбола на один год

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации при продаже билетов.

По информации Football Italia, клуб будет оштрафован на 300 тысяч евро. Данное решение вынес суд Федерации футбола Италии.

Аньелли обвинен в нарушении двух статей кодекса FIGC – связи со спекулянтами и махинации при продаже билетов.

Ранее прокуратура суда Федерации футбола Италии требовала отстранить президента «Ювентуса» на два с половиной года. А также обязать туринский клуб провести два матча без болельщиков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Дибала пока сыграл с сильным соперником один матчКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил своему коллеге Нобелю Арустамяну, который ранее задался следующим вопросом:Мишель Платини: У «Ювентуса» уже нет такого доминирования в серии А, как раньшеБывший президент УЕФА, чемпион Европы-1984 Мишель Платини считает, что полное превосходство «Ювентуса» в итальянской серии А уходит в прошлое.«Спартак» вырвал ничью в игре с «Анжи», СКА забросил 9 шайб «Югре», а Кудряшов проиграл Дортикосу. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата ИталииФутболисты «Ювентуса» на своем поле обыграли «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 4:0.Новичок «Ювентуса» Хеведес снова получил травмуНемецкий защитник «Ювентуса» Бенедикт Хеведес, который перебрался в серию А минувшим летом, снова получил травму. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футбол
«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы
Футбол
Кайл Уокер: Серьезная конкуренция в «Манчестер Сити» мотивирует всех
Хоккей
Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»
Хоккей
«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика