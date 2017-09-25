Дмитрий Шляхтин: Отставка губернатора не повлияет на подготовку Самары к ЧМ-2018

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что отставка губернатора Николая Меркушкина не скажется на подготовке региона к чемпионату мира 2018 года.

«Я не думаю, что это (отставка губернатора) может на что-то, имеющее отношение к спорту, повлиять. Все у нас здесь будет хорошо. И, естественно, в первую очередь это касается подготовки к чемпионату мира», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области стал Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самаре продолжается строительство 45-тысячной «Самара Арены», которая примет шесть матчей чемпионата мира, в том числе игру сборной России на групповом этапе, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.