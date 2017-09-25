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Тибо Куртуа: Мы знаем, как играет «Манчестер Сити», ничего нового нет

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего матча седьмого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

–  «Манчестер Сити» очень хорошо играет и забил много голов. Будет интересно сыграть с ними. Мы хорошо начали эту сложную неделю и, надеюсь, к среде мы также будем в форме в преддверии двух больших игр, после которых снова возникнет перерыв на матчи сборных.

Мы проанализируем игру «Манчестер Сити» после игры с «Атлетико». Мы знаем, как играет «Сити», ничего нового нет и, возможно, они играют даже лучше, чем в прошлом году, но бояться нечего. Мы хорошо играем и рады, что находимся рядом с первым местом в таблице. Если мы хотим сократить этот отрыв, мы должны постараться выиграть, - передает слова Куртуа официальный сайт «Челси».

Добавим, что матч состоится в субботу, 30 сентября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени.

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