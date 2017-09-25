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Миха Мевля: На всю жизнь запомню многие моменты сезона в «Ростове»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился воспоминаниями от выступлений за «Ростов», в составе которого словенец играл с 2016 по 2017 годы.

- В Ростове вы победили «Баварию». Это вершина вашей карьеры на данный момент?
- И да и нет. Конечно, это великолепный результат, но в ту лигочемпионскую кампанию мы провели несколько хороших и важных игр. Где-то нам не удалось добиться победы, но многие моменты того сезона я запомню на всю свою жизнь. 

- Из «Ростова» ушел главный тренер и целый ряд игроков, но команда остается в верхней части таблицы. Это сюрприз?
- Нет, и совсем не случайность. На место ушедших пришли новые сильные исполнители, пришел хороший тренер. В Ростове классная команда, так что ничего удивительного в результатах клуба нет, - приводит слова Мевли официальный сайт «Зенита».

Напомним, Мевля перешел в «Ростов» 1 сентября 2016 года из бухарестского «Динамо». В составе ростовчан словенец провел 39 матчей во всех турнирах: 29 - в РФПЛ, 6 - в Лиге чемпионов и еще 4 - в Лиге Европы.

31 августа 27-летний защитник стал игроком «Зенита» и подписал с петербургским клубом четырехлетний контракт. В составе сине-бело-голубых Мевля отыграл по матчу в премьер-лиге, Кубке России и Лиге Европы. В игре Кубка страны против «Динамо СПб» словенец заработал красную карточку на 10-й минуте, а «Зенит» в итоге потерпел поражение со счетом 2:3 (ДВ). 

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