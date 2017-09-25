На матче «Карабах» – «Рома» ожидается более 68 тысяч зрителей
Источник: Azerisport.comКомментарии
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и итальянской «Ромой» вызвал большой зрительский интерес.
Как сообщает azerisport.com, все билеты на игру проданы.
Встреча пройдет в среду на Олимпийском стадионе Баку, вмещающем более 68 тысяч зрителей.
Матч
Место и дата
27 сентября 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция
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