Антонио Конте: Мы должны очень хорошо подготовиться к матчу с «Атлетико»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

- Нас ждет тяжелый матч с командой, которая в последние годы всегда демонстрировала хороший футбол в этом турнире и дважды играла в финале.

Мы должны очень хорошо подготовиться к подобному матчу. Несомненно, это будет очень тяжелая игра для нас, но мы должны с воодушевлением относиться к этому, потому что в прошлом сезоне мы не участвовали в этом турнире. Теперь мы там играем и должны постараться показать свой лучший футбол.

Проблем с травмами нет. Игроки готовы, и теперь важно отдохнуть и хорошо восстановиться к игре в среду, не забывая, что в субботу нас ожидает еще один сложный матч, с «Манчестер Сити», - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что встреча состоится в среду, 27 сентября, на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.