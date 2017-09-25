Константин Ушаков: Волейболистки сборной России никогда не опускают руки

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Ушаков заявил, что его волейболистки ни при каких обстоятельствах не опускают руки во время матча.

«Игра была хорошая и очень полезная для обеих команд. Нам не удалось сразу задавить соперника, потому что это очень хорошая сборная. При этом мы всегда верим, что победим. Мы никогда не отпускаем руки во время матчей», - цитирует Ушакова «Р-Спорт».

Напомним, что в понедельник сборная России победила Болгарию со счетом 3:2, по ходу встречи уступая со счетом 0-1 и 1-2 по сетам. Российские волейболистки напрямую вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Баку.