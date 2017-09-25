«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»

«Сибирь» дома обыграла «Локомотив» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Андрей Сигарев (дважды) и Сергей Коньков, у гостей - Брэндон Козун (дважды) и Стаффан Крунвалль.

В овертайме победу сибирякам принес точный бросок Патрика Закриссона.



Команда из Ярославля опустилась на третье место в Западной конференции, клуб из Новосибирска идет пятым на Востоке.

27 сентября «Сибирь» примет СКА, а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».