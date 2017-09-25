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«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома обыграла «Локомотив» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Андрей Сигарев (дважды) и Сергей Коньков, у гостей - Брэндон Козун (дважды) и Стаффан Крунвалль.

В овертайме победу сибирякам принес точный бросок Патрика Закриссона.

Команда из Ярославля опустилась на третье место в Западной конференции, клуб из Новосибирска идет пятым на Востоке.

27 сентября «Сибирь» примет СКА, а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».

Матч

Сибирь - Локомотив - 4:3 О.Т. (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Козун (Крунвалль), 25:47 (0:1). Сигарев (Верещагин, Закриссон), 35:48 (1:1). Крунвалль (Накладал, Козун), 45:55 (1:2). Козун (Накладал), 54:30 (1:3). Шаров (Энлунд), 56:35 (2:3). Сигарев (Бергстрем), 58:47 (3:3). Закриссон (Бергстрем, Верещагин), 62:39 (4:3).

Место и дата

25 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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