«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»
«Сибирь» дома обыграла «Локомотив» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Андрей Сигарев (дважды) и Сергей Коньков, у гостей - Брэндон Козун (дважды) и Стаффан Крунвалль.
В овертайме победу сибирякам принес точный бросок Патрика Закриссона.
Команда из Ярославля опустилась на третье место в Западной конференции, клуб из Новосибирска идет пятым на Востоке.
27 сентября «Сибирь» примет СКА, а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».
Матч
Сибирь - Локомотив - 4:3 О.Т. (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы:
Козун (Крунвалль), 25:47 (0:1). Сигарев (Верещагин, Закриссон), 35:48 (1:1). Крунвалль (Накладал, Козун), 45:55 (1:2). Козун (Накладал), 54:30 (1:3). Шаров (Энлунд), 56:35 (2:3). Сигарев (Бергстрем), 58:47 (3:3). Закриссон (Бергстрем, Верещагин), 62:39 (4:3).
Место и дата
25 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция