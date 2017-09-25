«Амкар» – «СКА-Хабаровск» (3:0). Все голы матча (видео)
«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с забитыми голами в матче 11-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».
Гол: Гол, 38
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АмкарСКА 1:0 38' Януш Гол pic.twitter.com/y5NJSWp8RF— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
Гол: Бодур, 84
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АмкарСКА 2:0 84' Дарко Бодул pic.twitter.com/026TBNQJ9t— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
Гол: Комолов, 90+3
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АмкарСКА 3:0 90+3' Павел Комолов pic.twitter.com/UDNNa9DLZW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
Матч
Амкар - СКА-Хабаровск - 3:0 (1:0)
Голы
Гол 38 (1:0). Бодул 84 (2:0). Комолов 90 (3:0).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Конде, Занев, Зайцев, Милькович, S. Prokofjev (Бодул, 81), Баланович (Рязанцев, 61), Комолов, Гол (Гащенков, 71)
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Пуцко, Эдиев, Димидко, Габулов, Дедечко, Савичев, Карасёв, Маркович (Казанков, 65), Корян
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция