«Амкар» – «СКА-Хабаровск» (3:0). Все голы матча (видео)

«Амкар» дома взял верх над «СКА-Хабаровск» (3:0) в 11-м туре чемпионата России.

«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета «Амкар» дома взял верх над «СКА-Хабаровск» (3:0) в 11-м туре чемпионата России.

Китайский доктор Лю Хуншен 13 лет проработал в «Спартаке». В мае его уволили, а с лета в команде – череда травм.

Доктор Лю: Череда травм в «Cпартаке» – от усталости, виноваты тренеры Китайский доктор Лю Хуншен 13 лет проработал в «Спартаке». В мае его уволили, а с лета в команде – череда травм.