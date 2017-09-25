Президент СКР: Сборная по шорт-треку будет готовиться к ОИ в Сеуле, конькобежцы – в Обихиро
Источник: ТАССКомментарии
Президент Союза
конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о том, как сборные России
по конькобежному спорту и шорт-треку будут готовиться к Олимпийским играм в
Пхенчхане.
«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы – в японском Обихиро», – приводит ТАСС слова Кравцова.
Отметим, что соревнования по конькобежному спорту в Пхенчхане пройдут с 10 по 24 февраля, программа олимпийского турнира по шорт-треку запланирована с 10 по 22 февраля. Старты в этих видах спорта примут арены в Канныне.
До Олимпийских игр сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в четырех этапах Кубка мира и чемпионатах Европы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически