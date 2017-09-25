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Президент СКР: Сборная по шорт-треку будет готовиться к ОИ в Сеуле, конькобежцы – в Обихиро

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о том, как сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку будут готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане.

«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы – в японском Обихиро», – приводит ТАСС слова Кравцова.

Отметим, что соревнования по конькобежному спорту в Пхенчхане пройдут с 10 по 24 февраля, программа олимпийского турнира по шорт-треку запланирована с 10 по 22 февраля. Старты в этих видах спорта примут арены в Канныне.

До Олимпийских игр сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в четырех этапах Кубка мира и чемпионатах Европы.

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