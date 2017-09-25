Феллайни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не сможет сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

По сообщению Рейтер, бельгиец получил травму на игре чемпионата Англии с «Саутгемптоном» и до сих пор чувствует дискомфорт в области голеностопа. Стало известно, что другой хавбек англичан Неманья Матич, также получивший травму в том матче, вылетел на игру в Москву.

Напомним, что ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ-Арене» 27 сентября. После первого тура у команд по три очка.