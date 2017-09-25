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Хосеп Гвардиола: Теперь у «Манчестер Сити» пять нападающих, которым я доверяю

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем своей команды Габриэле Жезусе.

- Теперь у нас пять нападающих, которым я доверяю. Он мастер, в этом нет никаких сомнений. Он сразу показал это на поле и за его пределами. Я им доволен.

Он помогает Серхио [Агуэро] забивать мячи, поддерживает динамичную игру и давление в атаке. Он делает то, чего нам не хватало. Он очень важен.

Главное, что он еще очень молод. Он каждый день тренируется и борется в каждой игре. Видно, что он хочет стать игроком мирового уровня, - цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

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