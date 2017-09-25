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Бой Бивола и Броадхерста за пояс WBA состоится 4 ноября в Монако

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Бой россиянина Дмитрия Бивола и австралийца Трента Броадхерста за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе пройдет в Монако 4 ноября. Об этом сообщается на сайте компании «Мир бокса».

Ранее WBA объявила о торгах за право проведения титульного боя между Биволом и шведом Баду Джеком. Но шведский боксер направил WBA письмо, в котором изъявил желание освободить титул.

Бивол имеет на своем счету 11 побед (9 - нокаутом). У Броадхерста 20 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.

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