Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»

«Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий гостей Никита Комаров.

Столичный клуб поднялся на второе место в Западной конференции, омичи идут шестыми на Востоке.

27 сентября «Авангард» примет минское «Динамо», а бело-голубые в тот же день сыграют на выезде с «Югрой».