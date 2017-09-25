Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий гостей Никита Комаров.
Столичный клуб поднялся на второе место в Западной конференции, омичи идут шестыми на Востоке.
27 сентября «Авангард» примет минское «Динамо», а бело-голубые в тот же день сыграют на выезде с «Югрой».
Матч
Авангард - Динамо - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Комаров (Алексеев), 41:25 (0:1).
Место и дата
25 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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