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Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий гостей Никита Комаров.

Столичный клуб поднялся на второе место в Западной конференции, омичи идут шестыми на Востоке.

27 сентября «Авангард» примет минское «Динамо», а бело-голубые в тот же день сыграют на выезде с «Югрой».

Матч

Авангард - Динамо - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Комаров (Алексеев), 41:25 (0:1).

Место и дата

25 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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