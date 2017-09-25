Кайл Уокер: Серьезная конкуренция в «Манчестер Сити» мотивирует всех

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о том, как прошла его адаптации в клубе.

- Я хорошо освоился в коллективе. Тренер с пониманием отнесся к ситуации и предоставил мне необходимое время, чтобы я мог привыкнуть к тренировочному процессу. Я наслаждаюсь им. Это волнующая глава в моей карьере.

Тренеру нравится подключать к атакам крайних защитников, и во многом именно поэтому я перешел в «Сити». Здесь очень мастеровитые крайние защитники. Это поможет мне прибавить в профессиональном плане. Я должен усердно тренироваться и улучшить кое-какие вещи. Серьезная конкуренция мотивирует всех. Данило может играть и слева, и справа. Мы просто должны работать, предоставлять полузащитникам необходимое пространство, оказывать им поддержку, - цитирует Уокера сайт УЕФА.

Напомним, что Уокер минувшим летом перешел из «Тоттенхэма» в «Сити», подписав с клубом контракт на пять лет.