Михаил «Dosia» Столяров женился

Ярослав «NS» Кузнецов: Через год-два в доту вообще никто уже играть не будет

Ярослав «NS» Кузнецов: Через год-два в доту вообще никто уже играть не будет Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился мнением о спаде популярности Dota 2.

Vici Gaming и compLexity Gaming квалифицировались на minor-турнир SL i-League Invitational Season 3

Vici Gaming и compLexity Gaming пробились на SL i-League Invitational Season 3

Vici Gaming и compLexity Gaming пробились на SL i-League Invitational Season 3 Vici Gaming и compLexity Gaming квалифицировались на minor-турнир SL i-League Invitational Season 3

Virtus.pro примет участие в All-Star Weekend Manila 2017 Virtus.pro получила приглашение на турнир All-Star Weekend Manila 2017.