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Михаил «Dosia» Столяров женился

Комментарии

Игрок Gambit Esports Михаил «Dosia» Столяров женился.

Абай «HObbit» Хасенов в своем инстаграме опубликовал фото со свадьбы.

поздравляем Досю 👏

Публикация от Abay Khassenov (@hobbitzce)

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