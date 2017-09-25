Михаил «Dosia» Столяров женился
Игрок Gambit Esports Михаил «Dosia» Столяров женился.
Абай «HObbit» Хасенов в своем инстаграме опубликовал фото со свадьбы.
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Игрок Gambit Esports Михаил «Dosia» Столяров женился.
Абай «HObbit» Хасенов в своем инстаграме опубликовал фото со свадьбы.