«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Рубином».
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша,
Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени.
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