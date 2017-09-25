Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 2Болгария
Футбол  Амкар3 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард0 : 1Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Рубином».

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.

Напомним, что матч пройдет на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» – «СКА-Хабаровск» (3:0). Все голы матча (видео)«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с забитыми голами в матче 11-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета«Амкар» дома взял верх над «СКА-Хабаровск» (3:0) в 11-м туре чемпионата России.Доктор Лю: Череда травм в «Cпартаке» – от усталости, виноваты тренерыДоктор Лю: Череда травм в «Cпартаке» – от усталости, виноваты тренерыКитайский доктор Лю Хуншен 13 лет проработал в «Спартаке». В мае его уволили, а с лета в команде – череда травм.Миха Мевля: На всю жизнь запомню многие моменты сезона в «Ростове»Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился воспоминаниями от выступлений за «Ростов», в составе которого словенец играл с 2016 по 2017 годы.«Спартак» опустили на землю. Почему с чемпионом не происходит ничего необычного«Спартак» опустили на землю. Почему с чемпионом не происходит ничего необычногоЧемпион увяз в середине таблицы. Но так ли это удивительно? В прошлом сезоне для «Спартака» очень многое удачно совпало.
Футбол
«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы
Футбол
Кайл Уокер: Серьезная конкуренция в «Манчестер Сити» мотивирует всех
Хоккей
Московское «Динамо» вышло на второе место в Западной конференции, обыграв «Авангард»
Хоккей
«Локомотив» в овертайме уступил «Сибири»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости