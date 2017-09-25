Аарон Оланаре: Я не боюсь защитников «МЮ»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где армейцы примут на своем поле «Манчестер Юнайтед» заявил, что не считает английский клуб особенным.

«Я не боюсь защитников «Манчестер Юнайтед», учитывая мой опыт и желание играть. Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Мы готовы показать свою лучшую игру в матче против них», - цитирует Оланаре allnigeriasoccer.ru.

Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 сентября на «ВЭБ-Арене» в 21:45 по московскому времени.