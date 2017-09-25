Украина поддержала заявление отстранить сборную России от ОИ-2018
Источник: nadc.org.uaКомментарии
Национальный антидопинговый центр Украины поддержал заявление руководителей ряда антидопинговых агентств, требующих отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
«Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву стран относительно необходимости привлечения РФ к ответственности, путем отстранения российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года», - говорится на официальном сайте антидопингового центра Украины.
Напомним, что 14 сентября по итогам встречи NADO, главы 16 антидопинговых организаций призвали МОК не допустить сборную России к участию в ОИ-2018.
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