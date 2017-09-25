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Украина поддержала заявление отстранить сборную России от ОИ-2018

Источник:  nadc.org.uaКомментарии

Национальный антидопинговый центр Украины поддержал заявление руководителей ряда антидопинговых агентств, требующих отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву стран относительно необходимости привлечения РФ к ответственности, путем отстранения российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года», - говорится на официальном сайте антидопингового центра Украины.

Напомним, что 14 сентября по итогам встречи NADO, главы 16 антидопинговых организаций призвали МОК не допустить сборную России к участию в ОИ-2018.

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