Украина поддержала заявление отстранить сборную России от ОИ-2018

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Хоккей на Олимпиаде: ужасное время, сумбур… И может быть, белый флаг Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание матчей олимпийского турнира, который пройдет в Пхенчхане.

Сборная России по хоккею начнет ОИ-2018 матчем со Словакией Сборная России по хоккею начнет выступление на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 14 февраля матчем со словаками. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Александр Жуков: Нет оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что нет оснований предполагать, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане не состоятся из-за напряженности на Корейском полуострове.

Конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к Олимпиаде в Сеуле и Обихиро Российские конькобежцы и шорт-трекисты завершат сборы перед ОИ-2018 в Сеуле и японском Обихиро. Об это сообщает президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.