Маурицио Сарри: Ожидаю, что «Фейеноорд» доставит нам завтра неприятности

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

- Что касается завтрашней встречи, меня очень веселит, что все считают «Аякс» очень сильным соперником, но отказывают в этом «Фейеноорду», который стал в прошлом сезоне чемпионом Нидерландов. Считаю, в его составе есть ряд молодых футболистов, которые в ближайшее время станут известны в Европе. Ожидаю, что этот клуб доставит нам неприятности. Надеюсь, болельщики помогут нам провести хороший матч, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 21:45 по московскому времени.