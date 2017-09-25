СКА обыграл «Барыс» и продолжил рекордную победную серию

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – СКА, проходивший в Астане, завершился победой гостей со счетом 4:1.

У армейцев дубль сделал Сергей Калинин, форвард забросил обе шайбы в первом периоде. Также в составе петербуржцев отличились Патрик Херсли и Александр Барабанов. Единственный гол у хозяев забил Кирилл Полохов.

Отметим, после второго периода тренеры «Барыса» сделали замену вратаря: вместо Хенрика Карлссона, пропустившего четыре шайбы, ворота в третьей 20-минутке защищал Сергей Кудрявцев.

СКА, одержавший 15-ю победу подряд, лидирует в Западной конференции и сводной таблице КХЛ, имея в активе 42 очка. Армейцы продолжили рекордную серию по количеству побед на старте сезона. «Барыс» с 22 очками после 13 игр идет в Восточной конференции на седьмой позиции.

Следующие матчи команды проведут 27 сентября. СКА встретится в Новосибирске с «Сибирью», а «Барыс» примет в Астане «Локомотив».